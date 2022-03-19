HDP'Lİ KOÇYİĞİT: BİR İTTİFAKTAN ÖBÜR İTTİFAKA HİÇBİR FARKINIZ YOK - Son Dakika
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HDP'Lİ KOÇYİĞİT: BİR İTTİFAKTAN ÖBÜR İTTİFAKA HİÇBİR FARKINIZ YOK

19.03.2022 16:33

TUNCELİ'de baharın gelişi anlamına gelen nevruz, yoğun kar yağışı altında kutlandı.

TUNCELİ'de baharın gelişi anlamına gelen nevruz, yoğun kar yağışı altında kutlandı. Nevruz programında konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Bugün ittifak kurup ortaya çıkıp yeni Türkiye kuracağını ifade edenlere de bir çift laf etmek isteriz. Bu ittifak Kürt sorununu görmüyorsa, bu ülkede yüz yıllık inkar edilen Alevi sorunu görmüyorsa, hala bu ülkede cemevleri ibadethane değilse, yol haritanız ve sözünüz yoksa kusura bakmayın bir ittifaktan öbür ittifaka hiçbir farkınız yoktur' dedi.

Tunceli'de aralarında birçok siyasi parti ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Emek ve Demokrasi Platformu'nun organizasyonuyla nevruz kutlaması etkinliği yapıldı. Yoğun kar yağışına rağmen Sanat Sokağı'nda bir araya gelenler, kortejler halinde Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar, milletvekilleri ve belediye başkanının nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Düzenlenen nevruz kutlamaları, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Muş milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Yeğin, sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcisi ve halk katıldı.

MİLLET İTTİFAĞINA TEPKİ

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 3'üncü ittifak vurgusu yapıp Millet İttifakı'nı eleştirdi. Koçyiğit, şunları söyledi:

'Biz üçüncü yol ittifağımızı kurduk, bizim yolumuz bellidir. Biz ezilen kadınların, gençlerin, emekçilerin, alevilerin, ser verip sır vermeyen yoldaşlarımızın ittifakıyız. Bizim ittifakımız yenilmez, bizim ittifakımız sarsılmaz. Mayasında inanç, yoldaşlık, mücadele, demokrasi var. Ama bugün ittifak kurup ortaya çıkıp yeni Türkiye kuracağını ifade edenlere de bir çift laf etmek isteriz. Bu ittifak Kürt sorununu görmüyorsa, bu ülkede yüz yıllık inkar edilen Alevi sorununu görmüyorsa, hala bu ülkede cemevleri ibadethane değilse, hala Alevi çocukları zorunlu din derslerinde asimile ediliyorsa ve bütün bunlara bir çözümünüz, yol haritanız ve sözünüz yoksa kusura bakmayın; bir ittifaktan öbür ittifaka hiçbir farkınız yoktur. Çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz.'

Nevruz etkinliği davul zurna eşliğinde halayların çekilmesi ile devam etti.

HDP'Lİ KOÇYİĞİT: BİR İTTİFAKTAN ÖBÜR İTTİFAKA HİÇBİR FARKINIZ YOK
HDP'Lİ KOÇYİĞİT: BİR İTTİFAKTAN ÖBÜR İTTİFAKA HİÇBİR FARKINIZ YOK
HDP'Lİ KOÇYİĞİT: BİR İTTİFAKTAN ÖBÜR İTTİFAKA HİÇBİR FARKINIZ YOK

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Tunceli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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