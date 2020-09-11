HDP'li Remziye Tosun'a, terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis - Son Dakika

HDP'li Remziye Tosun'a, terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, tutuksuz yargılandığı davanın duruşması bugün Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tosun'un avukatının katıldığı duruşmada, savcı, mahkeme heyetine, HDP'li Tosun'un terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısına girerek örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik arz eden örgütsel faaliyetlerde bulunarak, üzerine atılı 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşılmakta, sanığını eylemine uygun cezalandırılmasına karar verilmesi, yurt dışına çıkış yasağı, adli kontrol kararının devamı, hakkında verilen esas hakkındaki mütalaanın ve daha sonra verilecek karardan bir örneğinin Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM Genel Sekreterliği'ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Tosun'un avukatı, tanıkların beyanlarını dinlemesinin ardından HDP'li Remziye Tosun'a 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Tosun'un avukatı, tanıkların beyanlarını dinlemesinin ardından HDP'li Remziye Tosun'a 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi.



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