Son Dakika Haberleri: HDP'li Suruç Belediyesinde arama yapılıyor
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Suruç Belediyesinde arama yapılıyor - Son Dakika

HDP'li Suruç Belediyesinde arama yapılıyor

7 saat önce

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediyede arama yapılıyor.

HDP'li Suruç Belediyesinde arama yapılıyor, System.String[]

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediyede arama yapılıyor.


Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in de aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan HDP'li Çevik emniyete götürülürken polis ekipleri ise belediyede arama yapmaya başladı. Polis içeride aramalara devam ederken dışarıda ise barikat kurdu. Belediyeye giriş çıkışlar yasaklandı. - ŞANLIURFA

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çevik, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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