Hdp'li temelli'den 'kasım süleymani' açıklaması - Son Dakika
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Hdp'li temelli'den 'kasım süleymani' açıklaması

6 saat önce

HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklamasıHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla,...

HDP'li Temelli'den 'Kasım Süleymani' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir" dedi.

HDP Mardin İl Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi Eş Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla yapıldı. Kongrede Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılması dikkat çekti. Sözde devrim şehitlerine saygı duruşunda bulunulması ile başlayan kongrede konuşma yapan Temelli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine değinerek, şunları söyledi:

"Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu'da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD'siyle Ortadoğu'da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir. Bütün bu ülkeler, Ortadoğu'dan ellerini çekmelidirler. Orayı talan etmeye, orayı istikrarsızlaştırmaya, kaosu sürdürmeye devam ediyorlar."

Yapılan oylama sonucu HDP Mardin İl Eş Başkanlığı'na Perihan Ağaoğlu ve Salih Kuday seçilmesiyle kongre son buldu.

Hdp'li temelli'den 'kasım süleymani' açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Kasım Süleymani, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:35 Kaynak: DHA
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