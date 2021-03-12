HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün - Son Dakika

HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün

12.03.2021 12:35
HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 215 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 557'nci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 215 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 557'nci günde de sürüyor. Van'da, 5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan Baran için evlat nöbetini sürdüren Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'OĞLUM GEL, ADALETE TESLİM OL'

Van'da, 5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan Baran için evlat nöbeti tutan Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Oğlunu HDP'den istediğini söyleyen Öğrünç, "1,5 yıldır HDP'nin önündeyiz. Çocuklarımızı versinler. Biz onlardan bir şey istemiyoruz. Onlardan ne mal ne de mülk istemiyoruz. Yalnızca canımızdaki bir parçayı istiyoruz. Leyla Zana ve Selahattin Demirtaş'ın çocukları nerede? Hepsi yurt dışındalar ama Baran, dağda bombaların altındadır. Oğlum, eğer benim sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol" dedi.

HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün
HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün
HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün
HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün
HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün
HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün
HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün
HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki evlat nöbetinde 557'nci gün - Son Dakika


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