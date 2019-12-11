HDP önündeki eylemde 100 gün geride kaldı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 100 gün geride kaldı (3) - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 100 gün geride kaldı (3)

6 saat önce

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ SÜRÜYORDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasın için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor.

HDP önündeki eylemde 100 gün geride kaldı (3), System.String[]

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ SÜRÜYOR

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasın için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. Anadolu Kamuda Çalışan Van Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kamuran Kozay ile Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç, üyeleriyle birlikte Diyarbakır'a geldi. Aileleri ziyaret edip sohbet eden heyet adına açıklama yapan Kamuran Kozay, şehit eşi olduğuna vurgu yaparak, "Rabbim kimsenin yüreğini yakmasın. Bir şehit eşi olarak ben çok çektim. İki çocukla birlikte. Hepimiz vatanımızı sevmek zorundayız, seviyoruz. Hepimiz birlik beraberlik içinde olalım. Allah bu annelerin de acısını dindirsin. Bir an önce evlatlarına kavuşsunlar İnşallah" dedi.

Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç ise "Yaklaşık 40 yıldır bize acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen bir terör örgütü var. Bu terör örgütünü kınıyor, lanetliyoruz. Ne yapsalar yapsınlar bu ülkenin birliğini bozamayacaklar. Dinimiz, kıblemiz, bayrağımız bir. Anadolu toprakları üzerinde yaşayan Kürt'üyle, Arap'ıyla, Türk'üyle, Çerkez'iyle bizler damardaki kan, bedendeki ruhuz. Burada 100'üncü günü doldurduğumuz bu annelerimizin eylemini Diyarbakır'da yaşayan Şehir ve Gazi Aileleri olarak destekliyoruz. Bugün Anadolu'nun dört bir yanından gelen, tanık olduğunuz gibi Van'dan gelen Şehit ve Gazi aileleri var.  Biz bir an önce akan bu kardeş kanının durmasını istiyoruz. Memleketimize birlik gelsin, beraberlik gelsin, huzur gelsin, 40 yıldır olan bizim gençlerimize oldu. Çanakkale'de eli boş dönenler bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gençlerimizi kobay olarak kullanıyorlar. 40 yıldır bize acı ve gözyaşından başka bir şey vermemişlerdir. Terör örgütüne harcananlarla bugün bu ülke sil baştan imar edilebilirdi. Bu vesileyle bu anneleri destekliyoruz. Temennimiz bir an önce evlatlarına kavuşsunlar. Bir an önce gözyaşları dinsin" diye konuştu.

Selim KAYA/DİYARBAKIR,


Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:14 Kaynak: DHA
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