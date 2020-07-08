HDP önündeki eylemde 310'uncu gün - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 310'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 310'uncu günde de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyarak sürdürdü. Diyarbakır'da, 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, "Her gelen evlatla benim umudum daha da artıyor. Bu umutla sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Eylemlerini sürdüren aileler, dün de Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelip, 3 Mart günü HDP il binası önündeki eyleme katılan bedensel engelli Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan'ın terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduğu haberini aldı. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'HER GELEN EVLATLA BENİM UMUDUM DAHA DA ARTIYOR'

Diyarbakır'da 6 yıl önce kaçırılan kızı Aysun için HDP il binası önünde oturma eylemine devam eden Aydan Arslan, "Bir aile daha kavuştu. Sanki ben kavuştum. Sanki bütün anneler kavuştu. Çok sevindik. İnşallah o sevinci biz de yaşarız. Hepsi bizim evlatlarımız. Biz evlatlarımızı istiyoruz HDP'den. Sadece kızımı istiyorum. Kızım artık dön gel. Ne olur dön gel. Senin yaşıtlarının hepsi evlendi, nişanlandı. Sen de gel Aysun'um. Sen benim arkadaşımdın. Her gelen evlatla benim umudum daha da artıyor. Bu umutla sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Evlatlarımız gelene kadar bu eylemi sürdüreceğiz. 6 sene oldu. Yeter değil mi?" diye konuştu.

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Emrah KIZIL- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)