HDP önündeki oturma eyleminde 100 gün geride kaldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki oturma eyleminde 100 gün geride kaldı (2) - Son Dakika

HDP önündeki oturma eyleminde 100 gün geride kaldı (2)

6 saat önce

OĞLUNA KAVUŞTU, EYLEME DEVAM EDİYORDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Cafer'e dün kavuşan Hatice Ceylan, HDP binası önündeki oturma eylemine devam etme kararı aldı.

HDP önündeki oturma eyleminde 100 gün geride kaldı (2), System.String[]

OĞLUNA KAVUŞTU, EYLEME DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Cafer'e dün kavuşan Hatice Ceylan, HDP binası önündeki oturma eylemine devam etme kararı aldı. Ailelerin yanına gelen ve yalnız bırakmayacağını belirten Ceylan, oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Ceylan, "İnşallah devamı da gelecek. Kavuştuk. Eve de bir götürsek bu hasret biter. Oğlum şu an emniyette. Bitecek inşallah. İyi olacak. Aileler de sabretsinler. Onlara da güzel günler yakındır. Buradaki arkadaşlarımı yalnız bırakmayacağım. Oğlum geldi ama yine de ben arkadaşlarımın yanında olacağım. Bırakmayacağım onları; çünkü aynı acıyı paylaştık" diye konuştu. Oğlunun, kendisini televizyonda gördüğünü ve etkilendiğini anlatan Hatice Ceylan, "Polisimizin, askerimizin, devletimizin, Cumhurbaşkanı'mızın yardımıyla kavuştum. Burada olan, olmayan ailelerin çocukları, hepsi gelsin. Aileler sabırla bekliyor, hasret çekiyorlar. Ailelerine geri dönsünler. Orada huzur yok, orada rahat yok. Orada sadece ölüm var. Oğluma kavuşunca ilk iş ona banyo yaptıracağım. Tertemiz yıkayacağım. İnşallah oradaki kiri, pası gider; orada yaşadığı zorlukları inşallah unuttururuz ona. Bana, geceleri yatamadığını, kötü rüyalar gördüğünü söyledi. Oradaki çocukların hepsi zorluk içinde. Orada sadece ölüm var. Ölmesin çocuklarımız" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çarpar, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
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