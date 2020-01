Hearthstone Masters Tour 2020'de dopdolu geçecek

Hearthstone Masters Tour turnuvası 2020'de büyümeye devam ediyor. Blizzard, 2019'da Las Vegas, Seul ve Bükreş'te olmak üzere toplam üç Masters Tour turnuvası düzenledi.



Bu süreçte Masters Qualifiers adı verilen eleme turlarına katılan binlerce oyuncu Masters Tour turnuvalarında yer almak için canla başla mücadele etti. Hearthstone Espor ekibi bugün itibarıyla 2020 yılında Masters Tour turnuvalarının sayısını ikiye katlayarak altıya çıkaracağının müjdesini verdi.



2020'de gerçekleşecek altı Masters Tour turnuvası da en az 250.000 $'lık ödüle sahip olacak. Ayrıca, yapılacak kitle fonlaması girişimleriyle her bir Masters Tour etkinliğinin toplam ödül havuzunun bu meblağın çok üstüne çıkması beklenmekte. Masters Tour organizasyonları hem profesyonel Hearthstone oyuncularını hem de kendilerini göstermek isteyen amatör oyuncuları karşı karşıya getirerek bugüne dek Hearthstone Espor ekosisteminin en heyecanlı ve eğlenceli anlarına ev sahipliği yapmayı başardı.



2020'den itibaren Hearthstone Espor ekibi Masters Tour etkinliklerinde partner olarak ESL ve DreamHack'le güçlerini birleştiriyor.



Masters Tour #1 – Arlington, Teksas – 31/01/20 – 02/02/20



*Elemeler: 03/10/19 – 24/11/19•



Masters Tour #2 – Bali, Endonezya – 20/03/20 – 22/03/20



*Elemeler: 12/12/19 – 26/01/20•



Masters Tour #3 – Jönköping, İsveç – 12/06/20 – 14/06/20



*Elemeler: 06/02/20 – 29/03/20•



Masters Tour #4 – Henüz Belirlenmemiş Asya-Pasifik Bölgesi Şehri (Temmuz/Ağustos)



*Elemeler: 02/04/20– 24/05/20•



Masters Tour #5 – Montreal, Kanada – 11/09/20 – 13/09/20



*Elemeler: 04/06/20 – 26/07/20•



Masters Tour #6 – Henüz Belirlenmemiş İspanya Şehri (Kasım/Aralık)



*Elemeler: 06/08/20 – 27/09/20



Grandmasters Turnuvası ve Küme Düşme Şartları



Hearthstone Grandmasters turnuvası 2020'de iki müthiş sezonla daha dönüş yapıyor! İlk sezon nisanda, ikincisiyse ağustosta başlayacak. Her sezon sekiz hafta sürecek ve yepyeni bir yapıya sahip olacak. İlk dört hafta boyunca maçlar üç bölgeden (Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik) katılan toplam 16 yarışmacının rotasyonuyla devam edecek. Yarışmacılar birbirlerine karşı mücadele ederken yerleştikleri sıralamaya göre puan kazanacaklar. Bu puanlar kullanılarak her bölgeden iki küme oluşturulacak.Beşinci, altıncı ve yedinci haftalarda bu iki kümeye yerleşen oyuncular geçmiş dönemdeki Grandmasters sezonlarında olduğu gibi lig usulü oynanan maçlarda karşı karşıya gelecek. Sekizinci haftada oynanacak playoff maçları sonrasında her bölgeden bir oyuncu sene sonundaki Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.Küme Düşme ve Tur Yükselme: Her bölgeden üç oyuncu Grandmasters 3. Sezon sonunda küme düşecek ve 2020 yılının ilk üç Masters Tour turnuvasında en yüksek para ödülünü kazanan üç oyuncu Grandmasters turnuvasında onların yerlerini alacak.