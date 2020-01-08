Hearthstone Masters Tour 2020'de dopdolu geçecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Hearthstone Masters Tour 2020'de dopdolu geçecek - Son Dakika Spor

Hearthstone Masters Tour 2020'de dopdolu geçecek

6 saat önce

Hearthstone Masters Tour turnuvası 2020'de büyümeye devam ediyor.

Hearthstone Masters Tour 2020'de dopdolu geçecek, System.String[]

Hearthstone Masters Tour turnuvası 2020'de büyümeye devam ediyor. Blizzard, 2019'da Las Vegas, Seul ve Bükreş'te olmak üzere toplam üç Masters Tour turnuvası düzenledi.


Bu süreçte Masters Qualifiers adı verilen eleme turlarına katılan binlerce oyuncu Masters Tour turnuvalarında yer almak için canla başla mücadele etti. Hearthstone Espor ekibi bugün itibarıyla 2020 yılında Masters Tour turnuvalarının sayısını ikiye katlayarak altıya çıkaracağının müjdesini verdi.


2020'de gerçekleşecek altı Masters Tour turnuvası da en az 250.000 $'lık ödüle sahip olacak. Ayrıca, yapılacak kitle fonlaması girişimleriyle her bir Masters Tour etkinliğinin toplam ödül havuzunun bu meblağın çok üstüne çıkması beklenmekte. Masters Tour organizasyonları hem profesyonel Hearthstone oyuncularını hem de kendilerini göstermek isteyen amatör oyuncuları karşı karşıya getirerek bugüne dek Hearthstone Espor ekosisteminin en heyecanlı ve eğlenceli anlarına ev sahipliği yapmayı başardı.


2020'den itibaren Hearthstone Espor ekibi Masters Tour etkinliklerinde partner olarak ESL ve DreamHack'le güçlerini birleştiriyor.


Masters Tour #1 – Arlington, Teksas – 31/01/20 – 02/02/20


*Elemeler: 03/10/19 – 24/11/19•


Masters Tour #2 – Bali, Endonezya – 20/03/20 – 22/03/20


*Elemeler: 12/12/19 – 26/01/20•


Masters Tour #3 – Jönköping, İsveç – 12/06/20 – 14/06/20


*Elemeler: 06/02/20 – 29/03/20•


Masters Tour #4 – Henüz Belirlenmemiş Asya-Pasifik Bölgesi Şehri (Temmuz/Ağustos)


*Elemeler: 02/04/20– 24/05/20•


Masters Tour #5 – Montreal, Kanada – 11/09/20 – 13/09/20


*Elemeler: 04/06/20 – 26/07/20•


Masters Tour #6 – Henüz Belirlenmemiş İspanya Şehri (Kasım/Aralık)


*Elemeler: 06/08/20 – 27/09/20


Grandmasters Turnuvası ve Küme Düşme Şartları


Hearthstone Grandmasters turnuvası 2020'de iki müthiş sezonla daha dönüş yapıyor! İlk sezon nisanda, ikincisiyse ağustosta başlayacak. Her sezon sekiz hafta sürecek ve yepyeni bir yapıya sahip olacak. İlk dört hafta boyunca maçlar üç bölgeden (Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik) katılan toplam 16 yarışmacının rotasyonuyla devam edecek. Yarışmacılar birbirlerine karşı mücadele ederken yerleştikleri sıralamaya göre puan kazanacaklar. Bu puanlar kullanılarak her bölgeden iki küme oluşturulacak.Beşinci, altıncı ve yedinci haftalarda bu iki kümeye yerleşen oyuncular geçmiş dönemdeki Grandmasters sezonlarında olduğu gibi lig usulü oynanan maçlarda karşı karşıya gelecek. Sekizinci haftada oynanacak playoff maçları sonrasında her bölgeden bir oyuncu sene sonundaki Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.Küme Düşme ve Tur Yükselme: Her bölgeden üç oyuncu Grandmasters 3. Sezon sonunda küme düşecek ve 2020 yılının ilk üç Masters Tour turnuvasında en yüksek para ödülünü kazanan üç oyuncu Grandmasters turnuvasında onların yerlerini alacak.

Las Vegas, Bükreş, Asya, Seul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı
Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
23:36 Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer yanıtı! "Gitmiyorum" - Son Dakika Spor
23:36 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
23:30 Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
23:22 Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
23:19 Fenerbahçe, Gineli savunmacı Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
23:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
22:21 Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 23:59:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hearthstone Masters Tour 2020'de dopdolu geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]