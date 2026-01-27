Hedonik Açlık ve Sağlıklı Beslenme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hedonik Açlık ve Sağlıklı Beslenme

27.01.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hedonik açlık, kilo artışına yol açabilir. Stres ve sosyal medya etkili. Farkındalık şart.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Diyetisyeni Zişan Sobacı, hedonik açlığın kontrol altına alınmadığında kilo artışına ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açtığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, tok olunduğu halde tatlı, cipse ya da fast fooda yönelmenin nedeni hedonik açlık olabiliyor.

Özellikle stres, can sıkıntısı, yoğun iş temposu ve sosyal medyada sıkça görülen yemek içerikleri hedonik açlığı tetikleyebilirken, bu durumda kişi tok olsa bile yemek yeme ihtiyacı hissedebiliyor.

Hedonik açlıkla başa çıkmada ise duygusal yeme farkındalığı kazanılması, evde sağlıksız atıştırmalıkların sınırlanması, yiyeceklerin bilinçli tüketilmesi ve stres yönetimine önem verilmesi gibi yöntemler öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Diyetisyeni Sobacı, hedonik açlığın fiziksel değil, zihinsel bir açlık olduğunu kaydetti.

Sobacı, hedonik açlığın, vücudun enerjiye ihtiyacı olmadığı halde lezzetli yiyeceklere karşı duyulan istek olduğunu ve bu açlık türünün mideyle değil, beyinle ilgili olduğunu anlattı.

Hedonik açlığın kontrol altına alınmadığında kilo artışına ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açtığını vurgulayan Sobacı, "Bu tür yeme davranışı zamanla obezite, insülin direnci ve metabolik hastalıkların riskini artırabilir. Gerçek açlık ile canımızın çekmesini ayırt etmeyi öğrendiğimizde, hem kilo kontrolü sağlanır hem de beslenme düzeni iyileşir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Ekonomi, Medya, Stres, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hedonik Açlık ve Sağlıklı Beslenme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:28:09. #7.11#
SON DAKİKA: Hedonik Açlık ve Sağlıklı Beslenme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.