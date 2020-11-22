Helenopolis Antik Kenti gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika

Helenopolis Antik Kenti gün yüzüne çıkarılacak

22.11.2020 09:50
Helenopolis Antik Kenti gün yüzüne çıkarılacak, System.String[]

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, ismini Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena'dan alan Helenapolis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının başlayacağını müjdeledi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, ismini Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena'dan alan Helenapolis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının başlayacağını müjdeledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ı makamında ziyaret eden AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, "Görüşme sonucunda Yalova'mıza müjdemizi aldık. Uzun zamandan beri gün yüzüne çıkmasını arzu ettiğim, şehrimizin tarihi dokusuna katkı sağlayacağına inandığım Altınova İlçemizin Hersek Bölgesinde bulunan Helenopolis Antik Kenti'nin kazı çalışmaları ile ilgili, talebim üzerine Bakan Yardımcımız gereken desteği sağlayarak ilgilileri talimatlandırmıştır" dedi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Helenopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlatılarak ülke turizmine katkı sağlanacak. Altınova'nın Hersek Mahallesindeki, Hersek lagünü ve sahili ile doğal ormanlık alanda, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi'nin bulunduğu bölgede çoğunluğu yer altında bulunan Helenopolis Antik Kenti'nin yapılacak kazı çalışmalarıyla ülkemize ve Yalova turizmine kazandırılacağını kaydeden AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, "Altınova'nın Hersek Mahallesindeki, Hersek lagünü ve sahili ile doğal ormanlık alanda, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi'nin bulunduğu bölgede çoğunluğu yer altında bulunan ismini Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena'dan alan Helenopolis Antik Kenti, kazı çalışmalarıyla ülkemize ve Yalova turizmine kazandırılacaktır. Yalova'mıza ilgilerinden dolayı Bakanımıza ve Bakan Yardımcımız Dr. Serdar Çam'a şehrimiz ve hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

Helenopolis Antik Kenti gün yüzüne çıkarılacak

Meliha Akyol, Milletvekili, AK Parti, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Helenopolis Antik Kenti gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika


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