Son Dakika Haberleri: Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden BM Askerlerine Veda

Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden BM Askerlerine Veda

2 gün önce

Sudan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücüne ait düşen helikopterde hayatını kaybeden 3 Etiyopyalı askerin cenazesi yapılan törenle ülkelerine gönderildi.

Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden BM Askerlerine Veda, System.String[]
Sudan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücüne ait düşen helikopterde hayatını kaybeden 3 Etiyopyalı askerin cenazesi yapılan törenle ülkelerine gönderildi.

Etiyopya ordusuna ait bir askeri helikopter, Sudan ile Güney Sudan arasında kalan Abyei bölgesindeki Birleşmiş Milletler üssüne düşmesi sonucu mürettebattan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 10 kişi de yaralanmıştı. Birleşmiş Milletler Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nde (UNISFA) görevli 3 askerin naaşları bu sabah Etiyopya'ya askeri törenle iade edildi. Yapılan törene, UNISFA Misyon ve Kuvvet Komutanı Tümgeneral Gebre Adhana Woldezgu başkanlık ederken, yüzlerce askeri ve sivil personel katıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına naaşların yanına çelenk koyan askerler, bölgede barışın sağlanması için hayatını kaybeden askerlere saygı duruşunda bulundu.

Sudan ve Güney Sudan adına, her iki hükümetten de Kıdemli Gözlemciler, askerin ailelerine ve UNISFA üyelerine taziyelerini bildirdi. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Güney Sudan, Etiyopya, Sudan, Birleşmiş Milletler, 3. Sayfa
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