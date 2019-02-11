Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden BM Askerlerine Veda
2 gün önce
Sudan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücüne ait düşen helikopterde hayatını kaybeden 3 Etiyopyalı askerin cenazesi yapılan törenle ülkelerine gönderildi.
Sudan
'da Birleşmiş Milletler
Barış Gücüne ait düşen helikopterde hayatını kaybeden 3 Etiyopyalı askerin cenazesi yapılan törenle ülkelerine gönderildi.
Etiyopya ordusuna ait bir askeri helikopter, Sudan ile Güney Sudan
arasında kalan Abyei bölgesindeki Birleşmiş Milletler üssüne düşmesi sonucu mürettebattan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 10 kişi de yaralanmıştı. Birleşmiş Milletler Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nde (UNISFA) görevli 3 askerin naaşları bu sabah Etiyopya'ya askeri törenle iade edildi. Yapılan törene, UNISFA Misyon ve Kuvvet Komutanı Tümgeneral Gebre Adhana Woldezgu başkanlık ederken, yüzlerce askeri ve sivil personel katıldı. BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres
adına naaşların yanına çelenk koyan askerler, bölgede barışın sağlanması için hayatını kaybeden askerlere saygı duruşunda bulundu.
Sudan ve Güney Sudan adına, her iki hükümetten de Kıdemli Gözlemciler, askerin ailelerine ve UNISFA üyelerine taziyelerini bildirdi. - HARTUM
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:45 Kaynak: İHA
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