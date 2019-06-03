Hellas Verona, Serie A'ya yükseldi

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Venedik'te dev cruise gemisi kontrolden çıkıp yolcu gemisine çarptı! Yaralılar var

Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-68 yenerek seride durumu 2-0 yaptı

Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız