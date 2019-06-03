Hellas Verona, Serie A'ya yükseldi

İtalya
2. Futbol
Ligi (Serie B) play-off finali rövanşında Cittadella'yı 3-0 yenen Hellas Verona
, 1. Lig'e (Serie A
) çıktı.
Hellas Verona, ilk maçta 2-0 kaybettiği Serie B play-off finalinin rövanşında Cittadella'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 27. dakikada Mattia Zaccagni, 69. dakikada Samuel Di Carmine ve 83. dakikada Karim Laribi'nin kaydettiği gollerle 3-0 galip geldi. Cittadella'da 62. dakikada Riccardo Parodi ve 77. dakikada Federico Proia kırmızı kart gördü.
İki maç sonunda rakibine 3-2 üstünlük kuran Hellas Verona, geçen sezon düştüğü Serie A'ya yeniden yükseldi.
İtalya'da bu sezon Empoli
, Frosinone ve Chievo, Serie B'ye düştü. Hellas Verona'nın yanı sıra Brescia ve Lecce
ise Serie A'ya çıkan takımlar oldu.