Hemotoloji Uzmanı Özbaş, kanserde erken teşhise dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hasan Mücahit Özbaş, kanserde erken teşhisin tedavi imkanlarında belirgin şekilde olumlu etki gösterdiğini belirtti.

Özbaş, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanserin anormal kontrolsüz hücre çoğalmasıyla ortaya çıkan, direkt ya da kan-lenfatik yolla diğer dokuları işgal edebilen hastalıklar grubu olduğunu vurguladı.

???????Kanser gelişimde temel risk faktörlerinin tütün kullanımı, fazla kilolu ya da şişman olma, meyve ve sebzeyi az tüketme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımı olduğuna işaret eden Özbaş, şunları kaydetti:

"Sigara kullanımı kanser için bilinen en önemli risk faktörüdür ve tek başına kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 22'sinden sorumludur. Hepatit ve insan papilloma virüsü gibi kansere neden olan virüsler, gelişmekte olan ülkelerde kanser vakalarının yaklaşık yüzde 25'inden sorumludur. Erkeklerde en sık görülen kanserler, akciğer, prostat ve barsak kanseridir. Kadınlarda ise meme, troid ve bağırsak kanserleri en sık görülen kanserlerdir. Çocukluk çağında lösemi en sık görülen kanser türüdür."

Tüm kanserlerin erken belirti vermediğini belirten Özbaş, yine de bazı belirtiler görüldüğünde hızla en yakın hekime başvurulması önemli olduğunu aktardı.

Özbaş, yeni gelişen halsizlik-yorgunluk, açıklanmayan kilo kaybı, devam eden öksürük, kanlı balgam, vücudun herhangi bir yerinde kitle ele gelmesi, deride mevcut leke ve benlerin şeklinin renginin değişmesi, hızla büyümesi, açıklanmayan ağrı, açıklanamayan iştahsızlık, idrar veya dışkıda kan, yeni başlayan ya da kötüleşen kabızlık ya da ishal, kendiliğinden ortaya çıkan döküntü ya da morluklar, açıklanmayan yeni başlangıçlı sebat eden baş ağrıları şüpheli belirtilerin olduğu takdirde doktora başvurulmasının erken teşhis olasılığını artırdığını, bunun da tedavi sürecini ve sonrasını olumlu etkilediğini kaydetti.

Türkiye'de sık görülen meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için tarama programlarının yürütüldüğünü aktaran Özbaş, "Sağlık Bakanlığı'mızca ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup kanser taramaları bu merkezlerce yönetilmektedir. Hiçbir belirti veya şikayet olmasa dahi tarama programlarında belirtilen test ve muayenelerin yapılması erken teşhis açısından önemlidir. Kanserde erken teşhis tedavi imkanlarında belirgin şekilde olumlu etki göstermektedir." ifadelerini kullandı.