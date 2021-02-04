Hemotoloji Uzmanı Özbaş, kanserde erken teşhise dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Hemotoloji Uzmanı Özbaş, kanserde erken teşhise dikkati çekti Açıklaması

04.02.2021 16:03
Hemotoloji Uzmanı Özbaş, kanserde erken teşhise dikkati çekti Açıklaması, System.String[]

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hasan Mücahit Özbaş, kanserde erken teşhisin tedavi imkanlarında belirgin şekilde olumlu etki gösterdiğini belirtti.

Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hasan Mücahit Özbaş, kanserde erken teşhisin tedavi imkanlarında belirgin şekilde olumlu etki gösterdiğini belirtti.

Özbaş, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanserin anormal kontrolsüz hücre çoğalmasıyla ortaya çıkan, direkt ya da kan-lenfatik yolla diğer dokuları işgal edebilen hastalıklar grubu olduğunu vurguladı.

???????Kanser gelişimde temel risk faktörlerinin tütün kullanımı, fazla kilolu ya da şişman olma, meyve ve sebzeyi az tüketme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımı olduğuna işaret eden Özbaş, şunları kaydetti:

"Sigara kullanımı kanser için bilinen en önemli risk faktörüdür ve tek başına kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 22'sinden sorumludur. Hepatit ve insan papilloma virüsü gibi kansere neden olan virüsler, gelişmekte olan ülkelerde kanser vakalarının yaklaşık yüzde 25'inden sorumludur. Erkeklerde en sık görülen kanserler, akciğer, prostat ve barsak kanseridir. Kadınlarda ise meme, troid ve bağırsak kanserleri en sık görülen kanserlerdir. Çocukluk çağında lösemi en sık görülen kanser türüdür."

Tüm kanserlerin erken belirti vermediğini belirten Özbaş, yine de bazı belirtiler görüldüğünde hızla en yakın hekime başvurulması önemli olduğunu aktardı.

Özbaş, yeni gelişen halsizlik-yorgunluk, açıklanmayan kilo kaybı, devam eden öksürük, kanlı balgam, vücudun herhangi bir yerinde kitle ele gelmesi, deride mevcut leke ve benlerin şeklinin renginin değişmesi, hızla büyümesi, açıklanmayan ağrı, açıklanamayan iştahsızlık, idrar veya dışkıda kan, yeni başlayan ya da kötüleşen kabızlık ya da ishal, kendiliğinden ortaya çıkan döküntü ya da morluklar, açıklanmayan yeni başlangıçlı sebat eden baş ağrıları şüpheli belirtilerin olduğu takdirde doktora başvurulmasının erken teşhis olasılığını artırdığını, bunun da tedavi sürecini ve sonrasını olumlu etkilediğini kaydetti.

Türkiye'de sık görülen meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için tarama programlarının yürütüldüğünü aktaran Özbaş, "Sağlık Bakanlığı'mızca ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup kanser taramaları bu merkezlerce yönetilmektedir. Hiçbir belirti veya şikayet olmasa dahi tarama programlarında belirtilen test ve muayenelerin yapılması erken teşhis açısından önemlidir. Kanserde erken teşhis tedavi imkanlarında belirgin şekilde olumlu etki göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İlhan Özdemir, Giresun, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Hemotoloji Uzmanı Özbaş, kanserde erken teşhise dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rapçi Lil Uzi Vert, alnına 170 milyon TL'lik elmas taktırdı Mustafa Cengiz İrfan Can için yaptıkları teklifi duyurup çarpıcı bir iddiada bulundu: F.Bahçe 7 değil, 10 milyon euro ödedi Aşka gelen Kaan Yıldırım, Hadise'yi öpücüklere boğdu Sağlıkçıları alarma geçiren gelişme! Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı Kaçarak evlendiği kocası kabusu yaşattı: Süpürge demiriyle dövdü, bağırmasın diye ağzını bantladı 1 yıl önce işlenen cinayeti, odunlukta duran baltanın üzerindeki kan izleri aydınlattı Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu Somali, çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu fotoğrafını kimin çektiği merak konusu oldu Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu fotoğrafını kimin çektiği merak konusu oldu         
16:00
İçişlerinden İçişlerinden "Sevgililer Günü" genelgesi: Çiçekçiler belirli saatlerde kısıtlamadan muaf tutulacak         
15:39
Dizilerin sevilen ismi Serdar Çakmak: Asıl oyunculuk setlerde öğrenilir Dizilerin sevilen ismi Serdar Çakmak: Asıl oyunculuk setlerde öğrenilir         
15:07
Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı         
14:55
37 saniyelik ölümünde ruhlar gören kadının hayatı, belgesele konu oldu 37 saniyelik ölümünde ruhlar gören kadının hayatı, belgesele konu oldu         
14:37
St. Etienne, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptırdığı için pişman oldu St. Etienne, Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptırdığı için pişman oldu         
14:18
BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı         
13:47
Aleyna Çakır davasına yön verecek rapor geldi! Sperm ve doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı Aleyna Çakır davasına yön verecek rapor geldi! Sperm ve doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı         
12:24
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor         
11:47
Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın manevi annesi hayatını kaybetti         
11:34
Koronavirüste sinsi tehlike: Hastalığı hafif atlatanların yüzde 60'ında kalp kası iltihabı görüldü Koronavirüste sinsi tehlike: Hastalığı hafif atlatanların yüzde 60'ında kalp kası iltihabı görüldü         
11:04
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor         
10:53
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 16:18:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hemotoloji Uzmanı Özbaş, kanserde erken teşhise dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei