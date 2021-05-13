"Hemşireler Öncü Bir Ses" temalı sempozyum düzenlendi - Son Dakika

"Hemşireler Öncü Bir Ses" temalı sempozyum düzenlendi

13.05.2021 14:50

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında "Geleceğin Hemşirelik Bakımı İçin Hemşireler Öncü Bir Ses" ana temalı online (çevrimiçi) sempozyum, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında "Geleceğin Hemşirelik Bakımı İçin Hemşireler Öncü Bir Ses" ana temalı online (çevrimiçi) sempozyum, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Sempozyuma Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Mağfiret Kaşıkçı, Türk Hemşireler Derneği Erzurum Şube Başkanı Öğr. Gör. Raziye Engin ile çok sayıda akademisyen, hemşire, öğrenci ve sağlık personeli katıldı.

Sempozyumun açılış konuşması Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı tarafından gerçekleştirildi. Tarih boyunca insanlığın hep varoluş mücadelesi verdiği savaşlar, göçler ve salgın gibi durumlarda hemşirelerin çok büyük bir görev üstlendiğini ifade eden Prof. Dr. Kaşıkçı, Uluslararası Hemşireler Konseyinin (ICN) bu yılki teması olan "Herkes İçin Sağlık" hedefine ulaşmada hemşirelerin gücünü vurgulayarak "Hemşireler Öncü Bir Ses" sloganının toplum ve dünya sağlığı açısından hemşireler adına çok önemli olduğunu ve pandemi sürecinde sağlık hizmetleri içerisinde hemşirelerin birer kahramana dönüştüğünü söyledi.

Rektör Çomaklı: "Hemşireler Tarih Boyunca Hep Ön Safhalarda Yer Almıştır"

Sempozyum Onursal Başkanı olarak bir konuşma gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Hemşireler Haftasının tüm dünyanın saygı duyduğu ve kabul ettiği Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ta kutlandığını belirterek Uluslararası Hemşireler Konseyinin her yıl hemşirelik haftası için bir tema belirlediğini ifade etti.

Covid-19 pandemi sürecinin hemşirelere sağlık hizmetlerinde yüklendikleri önemli rolleri ve ağır sorumlukları anlamada önemli bir farkındalık oluştuğunu aktaran Rektör Çomaklı: "Pandemide hemşireler, çeşitli risklere maruz kalmış, uzun çalışma saatleri ve ağır çalışma koşullarında olmalarına rağmen hastalarına sevgi, şefkat, sabırla güler yüzle, hoş görü ve özveri ile nitelikli sağlık bakım hizmeti sunmuşlardır. Covid-19 pandemisi ile mücadele küresel bir sorundur. Pandemi ile mücadelede bilinçli korunmak ve birlikte savaşmak zorundayız. Hemşireler, tüm hastalarının kapsamlı, nitelikli ve güvenilir hemşirelik hizmetine ulaşabilmesi için, bu mücadelede üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmektedirler" dedi.

Bu kapsamda; ülkemizde her zaman ve özellikle pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinin sunumunda ön saflarda yer alan, önemli rol ve sorumluluklar üstlenen, özveri ile tüm imkanlarını seferber ederek çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çomaklı, tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftasını kutladı.

Sempozyum "Hemşireler Sağlık Hizmetleri İçin Bir Vizyondur" Sunumu ile Başladı

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü'nün yaptığı "Geleceğin Hemşirelik Bakımı için Hemşireler Öncü Bir Ses" paneli düzenlendi. Bu panel kapsamında ilk sunum Türk Hemşireler Derneği Erzurum Şube Başkanı Öğr. Gör. Raziye Engin tarafından gerçekleştirildi. "Hemşireler Sağlık Hizmetleri İçin Bir Vizyondur" temalı başlık altında hemşirelerin sağlık bakım sistemi içerisindeki konumundan ve niteliğinden bahsedildi.

Covid-19 Filyasyon Ekibi Deneyimlerini Paylaştı

Panelin devamında, Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Esra Yıldız'ın uzaktan eğitim sürecini, web tabanlı eğitimin içeriğini ve Atatürk Üniversitesinde uygulanan uzaktan eğitim sisteminin yürütülmesi aşamaların anlatıldığı "Pandemi sürecinde Hemşirelik Eğitimi" adlı sunum yer aldı. Oturumun ilk ayağı, Hemşirelik Fakültesi akademisyenlerinden Araş. Gör. Emrah Ay'ın Atatürk Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi ekibiyle yürütmüş oldukları Covid-19 temaslı hastaların tespitinde kullanılan yöntemler ve uygulama aşamalarını içeren "Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Covid-19 Filyasyon Ekibi Deneyimleri" adlı sunumu ile son buldu.

Sempozyumun İkinci Oturumuna da Katılım Yoğun Oldu

Sempozyumun öğleden sonraki kısmını oluşturan ve ana teması "Pandemi Döneminde Hemşirelik" olan konferansın moderatörlüğünü Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Kılıç yürüttü. Konferansın ilk konuşmasını emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Meliha Atalay tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Meliha Atalay hemşirelerin Florance Nıghtıngale dönemi öncesinde ve sonrasında da birçok savaş, salgın gibi kilit noktalarda çok önemli roller üstlendiği ve günümüzde de tıpkı geçmişte olduğu gibi hemşirelerin toplum ve birey sağlığı açısından önemini ifade ettiği "Türkiye'de Koronavirüs Salgınında Hemşirelik ve Hemşireler" başlıklı sunumu ile başladı.

Covid Yoğun Bakım Hemşireliğinde Yaşananlar Ele Alındı

Konferansın ikinci sunumunu ise Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan Covid-19 Yoğun Bakım Hemşiresi Gamze Koç'un "Covid Yoğun Bakım Hemşireliği" başlıklı sunumunda bir hemşire olarak yoğun bakım ünitesinde yaşanılan zorluklar ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlarla nasıl baş ettikleri, duygusal anlar ve yoğun bakım hastası için hemşirenin öneminden bahsettiği sunumu ile gerçekleşti.

Konferansın devamında Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Doç. Dr. Gülay İpek Çoban bir yönetici olarak yaşadığı deneyimler, pandemi sürecinde yönetici olmanın getirdiği tecrübe, sürecin yönetilmesinde karar alma mekanizmasının önemi ve bu süreçte yapılan yeni düzenlemelere yer verdiği "Pandemi ile Mücadelede Yönetici Hemşire Olmak" adlı sunumu yer aldı.

Pandemi Döneminde Öğrenci Hemşire Olmak Süreci Anlatıldı

Konferansın sonunda Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi olan Beyzanur Topallı'nın "Pandemi Sürecinde Öğrenci Hemşire Olmak" başlıklı sunumu ile uzaktan eğitim sürecinin nasıl ilerlediği, öğrencilerin bu sürece nasıl uyum sağladığı, bir öğrenci olarak bu süreçte ne gibi zorluklar yaşandığı, çözümünün nasıl sağlandığı ve pandemi döneminin öğrenciler üzerinde bırakmış olduğu etkiyi anlatan konuşması yer aldı.

Sempozyum, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan pandemi sürecindeki ekip ruhunu ve hastalara sunulan hemşirelik bakımını içeren video gösterimi ile son buldu. - ERZURUM

Hemşireler Öncü Bir Ses temalı sempozyum düzenlendi
Hemşireler Öncü Bir Ses temalı sempozyum düzenlendi
Hemşireler Öncü Bir Ses temalı sempozyum düzenlendi
Hemşireler Öncü Bir Ses temalı sempozyum düzenlendi
Hemşireler Öncü Bir Ses temalı sempozyum düzenlendi

Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs, Pandemi, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Hemşireler Öncü Bir Ses' temalı sempozyum düzenlendi - Son Dakika


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