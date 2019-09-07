Henry Kissinger da ticaret savaşları için iş birliği önerdi

Henry Kissinger, Beijing'de sona eren Çin Kalkınma Forumu 2019 Özel Oturumu'na gönderdiği görüntülü mesajında, ABD ile Çin'in teknoloji, siyasi deneyim ve tarih açısından dünyanın kalkınmasına ve barışına en büyük etki yapabilecek iki ülke olduğunu kaydetti. İki ülkenin farklı tarihi ve kültürü nedeniyle ikili işbirliğinin büyük zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Kissinger, konuşmasını şöyle sürdürdü:

ABD-Çin ilişkilerinin 40 yıllık tarihine tanıklık etmekten büyük onur duyuyorum. İki taraf arasındaki sorunların işbirliği yoluyla çözülmesinin, ABD ile Çin'in dünya barışı ile kalkınması konusunda üstlendiği ortak bir sorumluluk olduğuna inanıyorum.

Çin Kalkınma Forumu 2019 Özel Oturumu, 6-7 Eylül günlerinde Beijing'de düzenlendi. Seminere katılan yerli ve yabancı siyasetçiler, uzmanlar ile girişimciler, başta Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkisi olmak üzere dışa açılma ve paylaşımla ilgili önemli konuları ele aldı.