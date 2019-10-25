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Hentbol: Haftanın programı

1 saat önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Yalıkavakspor (Artuklu)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Pazarspor (Celal Atik)

27 Ekim Pazar:

13.30 Kastamonu Belediyespor- Görele Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

15.00 Üsküdar Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)

Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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