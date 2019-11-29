Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
13.00 Pazarspor-Yalıkavakspor (Mehmet Akif Pirim)
15.00 Muratpaşa Belediyespor- Görele Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)
1 Aralık Pazar:
15.00 Üsküdar Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başakspor (Çamlıca)
Erkekler Süper Lig
1 Aralık Pazar:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)
17.00 Beşiktaş Aygaz- Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 CIP Travel Antalyaspor-MYK Hentbol (Süleyman Evcilmen)
18.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)