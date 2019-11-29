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Hentbol: Haftanın programı

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 7. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Pazarspor-Yalıkavakspor (Mehmet Akif Pirim)

15.00 Muratpaşa Belediyespor- Görele Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)

1 Aralık Pazar:

15.00 Üsküdar Belediyespor- Mardin Büyükşehir Başakspor (Çamlıca)

Erkekler Süper Lig

1 Aralık Pazar:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Celal Atik)

17.00 Beşiktaş Aygaz- Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 CIP Travel Antalyaspor-MYK Hentbol (Süleyman Evcilmen)

18.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

Celal Atik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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