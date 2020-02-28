Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 15. hafta maçları oynanacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 15. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Pazarspor- Yenimahalle Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)

1 Mart Pazar:

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Yalıkavak (Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Görele Belediyespor (Celal Atik)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)

17.00 CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Spor Toto (Süleyman Seba)

1 Mart Pazar:

18.00 Göztepe- Güneysu (Celal Atik)

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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