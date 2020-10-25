Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında 4 maç yapıldı.
Kadınlar Süper Lig'de oynanan maçların sonuçları şöyle:
Sivas Belediyespor- Görele Belediyespor: 35-45
Aksaray Belediyespor-Yalıkavak: 14-34
Muratpaşa Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 27-28
Anadolu Üniversitesi- Kastamonu Belediyespor: 18-35
Ligde Konyaaltı Belediyespor- Üsküdar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor- Elazığ Sosyal Yardımlaşma müsabakaları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.
- Kaynak: AA
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