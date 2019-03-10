Hentbol: Toplu Sonuç
38 dakika önce
Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Erkekler Süper Lig
CIP Travel Antalyaspor-Göztepe: 23-22 MYK
Hentbol-SELKA Eskişehir
Hentbol: 19-22 Karşıyaka
Belediyespor- Beşiktaş Mogaz
: 24-44 Adıyaman
Belediyespor-1955 Batman Belediyespor
: 33-34
Nilüfer Belediyespor- Beykoz
Belediyespor: 30-35
Kadınlar Süper Lig
Yalıkavakspor- Samsun
Gençlik: 36-23 Osmangazi
Belediyespor- Muratpaşa
Belediyespor: 29-41
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:26 Kaynak: AA
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