Son Dakika Haberleri: Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

38 dakika önce

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

CIP Travel Antalyaspor-Göztepe: 23-22

MYK Hentbol-SELKA Eskişehir Hentbol: 19-22

Karşıyaka Belediyespor- Beşiktaş Mogaz: 24-44

Adıyaman Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 33-34

Nilüfer Belediyespor- Beykoz Belediyespor: 30-35

Kadınlar Süper Lig

Yalıkavakspor- Samsun Gençlik: 36-23

Osmangazi Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor: 29-41

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:26 Kaynak: AA

Karşıyaka Belediyespor, Spor
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