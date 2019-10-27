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Hentbol: Toplu sonuç

54 dakika önce

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Kastamonu Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor'u 38-16 yenerek haftayı lider tamamladı.

Yenimahalle Belediyespor da deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 22-21 mağlup etti.

Kastamonu Belediyespor, Görele, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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