Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından bir müsabakanın yanı sıra 8. haftadan ertelenen bir karşılaşma ve Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından bir müsabakanın yanı sıra 8. haftadan ertelenen bir karşılaşma ve Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapıldı. Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Kadınlar Süper Lig Kastamonu Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 32-20 (11. hafta) Yalıkavak- Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 35-15 (8. hafta) Erkekler Süper Lig İzmir Büyükşehir Belediyespor- Antalyaspor: 34-26

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