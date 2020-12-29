Hentbol: Toplu sonuç
29.12.2020 17:01
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından bir müsabakanın yanı sıra 8. haftadan ertelenen bir karşılaşma ve Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından bir müsabakanın yanı sıra 8. haftadan ertelenen bir karşılaşma ve Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapıldı.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Kastamonu Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 32-20 (11. hafta)
Yalıkavak- Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 35-15 (8. hafta)
Erkekler Süper Lig
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Antalyaspor: 34-26
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