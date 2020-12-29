Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Hentbol: Toplu sonuç

29.12.2020 17:01
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından bir müsabakanın yanı sıra 8. haftadan ertelenen bir karşılaşma ve Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından bir müsabakanın yanı sıra 8. haftadan ertelenen bir karşılaşma ve Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapıldı.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Kastamonu Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 32-20 (11. hafta)

Yalıkavak- Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 35-15 (8. hafta)

Erkekler Süper Lig

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Antalyaspor: 34-26

Kastamonu Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


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