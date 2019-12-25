Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor

Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

6 saat önce

Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonu'ndaki kura çekimine federasyon genel sekreteri Mutlu Kadıoğlu ve kulüp temsilcileri katıldı.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Kadınlar:

Yenimahalle Belediyespor - Mardin Büyükşehir Başak Spor

Kastamonu Belediyespor - Görele Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyespor - Yalıkavakspor

Muratpaşa Belediyesspor - Üsküdar Belediyespor

Kadınlar çeyrek finalde ilk maçlar 15 Ocak 2020, rövanşları 5 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak.

Erkekler:

İzmir Büyükşehir Belediyespor - Güneysu Spor

Spor Toto - Beykoz Belediyespor

Beşiktaş Aygaz - Göztepe

Nilüfer Belediyespor - Seyhan Belediyespor

Erkekler çeyrek final ilk maçları 15 Ocak 2020 rövanşları ise 5 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak.

Bu arada federasyondan yapılan açıklamada Beşiktaş Aygaz - Göztepe eşleşmesinin ilk maçının 5 Şubat 2020 rövanş karşılaşmasının ise 12 Şubat 2020 tarihinde yapılacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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