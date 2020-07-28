Hepatit hastalarının tanı alma oranı yüzde 20'lerde - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Tabak, kronik hepatitleri olup tanısını bilmeyen milyonlarca hastanın, hastalıklarını bulaştırdığını belirtti.

Tabak, Dünya Hepatit Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada yaklaşık 300 milyon Hepatit B, 70 milyon Hepatit C taşıyıcısı veya hastası bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'de HBV sıklığının yüzde 4, HCV sıklığının yüzde 1 olduğunu, yaklaşık 2-3 milyon Hepatit B ve 500 bin Hepatit C hastası olduğunun tahmin edildiğini anlattı.

Dünyada yılda 1,5 milyona yakın kişinin, HBV ve HCV'nin yol açtığı kronik hepatitlere bağlı komplikasyon olarak gelişen siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle kaybedildiğini aktaran Tabak, şu bilgileri verdi:

"Hepatit B ve C virüsle enfekte olmuş kan ve kan ürünleriyle, steril olmayan aletlerle yapılan tıbbi ve cerrahi girişimlerle, damar içi uyuşturucu kullanımıyla, dövme ve piercing uygulamalarıyla, doğum sırasında anneden çocuğa ve nadiren de olsa virüsü taşıyan kişiyle girilen korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşmaktadır. Bugün kronik Hepatit B tedavi ile kontrol altına alınabilir; kronik Hepatit C de tedavi edilebilir bir hastalık konumuna gelmiştir. Hepatit C'nin yaklaşık 4 yıldır hastalarımızın yeni antiviraller ile tedavisi SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu tedavilerin başarı oranı da neredeyse yüzde 100'e yakındır ve hastalık bir daha tekrarlamamaktadır.

Hepatit B virüs enfeksiyonu aşıyla korunulabilir bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığı 1998'dan beri Hepatit B aşısını çocukluk aşı programına almış olup, yüzde 90'ların üzerinde başarı ile bu programına devam etmektedir."

Tabak, yaklaşık 30 yıldır Hepatit B veya Hepatit C'ye bağlı kronik hepatitlerin tedavi edilebildiğini, kronik Hepatit B tedavisinde değişik sayıda tedavinin söz konusu olduğunu vurguladı.

Hepatit C tedavisinde yeni tedavi yöntemleriyle 2-3 ayda hastaların neredeyse tamamının tedavi edilebildiğine değinen Tabak, Türkiye'de Hepatit B ve C hastalarının dünya standardlarında tedavi imkanına kavuştuğunu vurguladı.

Tabak, Hepatit C ile ilişkili hastalık yükünün gelecek birkaç on yıl içinde artacağının öngörüldüğünü aktararak, tedavi edilen hastalarda siroz ve kansere bağlı ölümlerinin önemli ölçüde azaldığını, tedavinin gecikmesinin uzun dönemde maliyetleri artırdığını belirtti.

Hastalık konusunda farkındalığı artırmanın önemine işaret eden Tabak, şunları kaydetti:

"Halen hastalarımız açısından damgalanma ve ayrımcılık devam etmektedir. Hastalarımızın tanı alma oranı yaklaşık yüzde 20'lerdedir. Bunun anlamı kronik hepatitleri olup da tanısını bilmeyen milyonlarca hasta, hastalıkları sessizce siroza ve karaciğer kanserine ilerlerken, hastalıklarını kan ve cinsel yolla bulaştırarak aramızda yaşamaya devam etmektedirler. Sessiz giden ve hastalıklarını bilmeden yaşayanlar için mutlaka öncelikli olarak riskli gruplardan başlayarak tarama programları uygulamaya sokulmalıdır. Özellikle Hepatit C tedavileri tüm illerimizde verilmemektedir. Ortalama 50-60 yaşlarındaki hastalarımız ilaçlarını almak için komşu illere gitmek zorundadır. Bu zorluk tüm illerimizde ilaçların verilmesi sağlanarak çözülebilir."