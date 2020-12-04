"Hepitalizm" kitabının geliri dar gelirli kadınlara bağışlandı - Son Dakika

Mikro Kredinin Kurucusu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül tarafından kaleme alınan "Hepitalizm" kitabının geliri dar gelirli kadınlara bağışlandı.

Mikro Finans Van Şubesinde yapılan açıklamaya göre, kitabın tüm gelirinin mikro kredide kullanılması için Türkiye İsrafı Önleme Vakfına bağışlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Aziz Akgül, kitabında mutlu bir toplumu öngörerek değişik bir bakış açısı işlediğini ifade etti.

Kitabında, gösteriş ve kibrin kol gezdiği bir çağda hayatın sadeliğine ihtiyaç duyulduğuna yer verdiğini belirten Akgül, kitabın gelirini Türkiye İsrafı Önleme Vakfına bağışlandığını anlattı.

Akgül, kitabın önsözünde Nobel Barış Ödülü sahibi mikro kredinin dünyadaki öncüsü Prof. Dr. Muhammed Yunus'un önsözünün yer aldığını kaydetti.