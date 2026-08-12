Hepsiburada’dan gençlere dijital kariyer desteği Yarınlara Söz Programı’nın 4. dönem başvuruları 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde açılıyor - Son Dakika
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Hepsiburada’dan gençlere dijital kariyer desteği Yarınlara Söz Programı’nın 4. dönem başvuruları 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde açılıyor

Hepsiburada’dan gençlere dijital kariyer desteği Yarınlara Söz Programı’nın 4. dönem başvuruları 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde açılıyor
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Hepsiburada’nın, Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği (SistersLab) iş birliğiyle hayata geçirdiği “Yarınlara Söz” Programı’nın 4. dönemi için başvurular, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde açılıyor. %80 kadın kotasıyla fırsat eşitliğini odağına alan program, yeni döneminde 250 üniversite öğrencisini daha dijital ekonominin geleceğine hazırlayacak.

Hepsiburada’nın 2023 yılından bu yana sürdürdüğü ve bugüne kadar 500’ün üzerinde üniversite öğrencisine ulaştığı “Yarınlara Söz” Programı, 4. dönemiyle etki alanını büyütmeye devam ediyor. Özellikle Anadolu’daki devlet üniversitelerinin mühendislik ve ilgili fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri hedefleyen program; gençlere e-ticaret, dijital pazarlama, yapay zeka, girişimcilik ve kariyer hazırlığı gibi kritik alanlarda kapsamlı yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyor.

Hepsiburada’dan gençlere dijital kariyer desteği Yarınlara Söz Programı’nın 4. dönem başvuruları 12 <a class='keyword-sd' href='/agustos/' title='Ağustos'>Ağustos</a> Uluslararası <a class='keyword-sd' href='/genclik/' title='Gençlik'>Gençlik</a> Günü’nde açılıyor

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Fırsat Eşitliği Odakta

Teknoloji ve mühendislik alanlarında kadın temsilini artırmayı hedefleyen programda %80 kadın kotası uygulanıyor. Bugüne kadar programa kabul edilen 500'ü aşkın öğrencinin 370’ini kadın öğrenciler oluştururken; yeni dönemde kabul edilecek 250 öğrencinin de 200'ünün kadın öğrenciler olması planlanıyor.

Program kapsamında katılımcılara; web tasarımı, prompt yazımı, LinkedIn kullanımı, mülakat teknikleri, etkili iletişim ve çalışma hayatında temel haklar gibi iş hayatına geçişi kolaylaştıracak geniş bir yelpazede eğitim ve atölye imkanı sunuluyor.

Hepsiburada Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Grup Direktörü Canan Binal Yılmaz: Yarınlara Söz Programı daha fazla öğrenciyi dijital dünyaya hazırlayacak

Programın yeni dönemine ilişkin görüşlerini açıklayan Hepsiburada Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Grup Direktörü Canan Binal Yılmaz programın yeni dönemi ile ilgili şunları söyledi: "Gençlerin dijital ekonominin sunduğu fırsatlara eşit erişebilmesi, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor. Yarınlara Söz Programı ile gençlere bir eğitim programı sunmanın ötesinde; onların özgüven kazanmalarını, kariyerlerini daha bilinçli planlamalarını ve iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını destekliyoruz. Bugüne kadar yüzlerce gencin gelişim yolculuğuna eşlik ettik. Dördüncü dönemde de daha fazla öğrenciyi dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturarak sosyal etkiyi büyütmeyi hedefliyoruz."

Başarılı katılımcılara Hepsiburada’dan özel destek

Yarınlara Söz Programı’nın 4. döneminde programı başarıyla tamamlayan ilk 10 öğrenciye Hepsiburada hediye çeki verilecek. Ayrıca bu öğrenciler, Hepsiburada İnsan Kaynakları profesyonelleriyle birebir mülakat simülasyonu deneyimi kazanacak. Programı tamamlayan tüm katılımcılara ise katılım sertifikası sunulacak.

Yarınlara Söz Programı’nın 4. dönem başvuruları 12 Ağustos – 9 Eylül 2026 tarihleri arasında Yarınlara Söz web sitesi üzerinden kabul edilecek. 

Şirket Haberleri, Hepsiburada, Gençlik, Ağustos, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Hepsiburada Hepsiburada’dan gençlere dijital kariyer desteği Yarınlara Söz Programı’nın 4. dönem başvuruları 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hepsiburada’dan gençlere dijital kariyer desteği Yarınlara Söz Programı’nın 4. dönem başvuruları 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde açılıyor - Son Dakika
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