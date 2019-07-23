''Her Alikahyalı kardeşimin bir fidanı olacak''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yılmaz Keskin, Çetin Sarıca, Cemil Karademir, Sedat Sönmez, Mehmet Yurt, Ahmet Gökmen, Dursun Özdemir ve İsmail Parlak'tan oluşan Alikahya sakinleri ile bir araya geldi. Oldukça içten ve samimi bir şekilde geçen görüşmede, Alikahya bölgesinde çöplerin depolanması sırasında yaşanan kokunun giderilmesi için yapılan çalışmalar ve çözüm yolları üzerinde bir kez daha konuklarına bilgi veren Başkan Büyükakın, "İnşallah o çöp döküm alanını Alikahyalı kardeşlerimizle birlikte fidanlar ve ağaçlar dikerek yeşillendireceğiz. Her Alikahyalı hemşerimin bir ağacı, bir fidanı o döküm alanında olacak. Bunu da halkımızla birlikte planlayacağız" dedi.

"HALKIMIZLA OLAN İLETİŞİMİMİZE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Alikahya sakinleri ile yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nin daha fazla güzelleşmesi, insanımızın mutlu olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Mevcut çöp döküm alanının yerine yeni döküm sahasının bulunması ardından çöpün bertaraf edilmesi noktasında akademik odalarımızla birlikte çalışıyor, bu konuda da yaptıkları çalışmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin teknik ekipleri de bu konuda yoğun mesai harcıyor" şeklinde konuştu. Oldukça verimli geçen görüşmede kentin faydasına olan her konuda halkımızla iletişimimize çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "İnsanımızla birikte bu kenti yönetme idealimiz var. Bunu da ortak akılla sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.