Hubble Uzay Teleskobu'nu Elon Musk kurtaracak!

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'nın 540 kilometre üzerindeki yörüngesinde yaklaşık 32 yıldır çarpıcı görüntülere imza atıyor. Bilim adamlarının evrenin kökeni hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olan teleskop sayesinde şimdiye kadar birçok veriye ulaşıldı.

Hubble Uzay Teleskobu daha farklı bir yörüngeye taşınabilir

Ancak geçen yılların ardından Hubble yavaş yavaş yörüngeden sapmaya başladı. Diğer yandan James Webb Uzay Teleskobu'nun da göreve başlamasıyla Hubble biraz gölgede kalmış durumda. NASA'nın karşısında ise iki seçenek bulunuyor: Hubble'ı daha istikrarlı bir yörüngeye yükseltmek veya teleskobu kendi haline bırakarak gezegenimize doğru düşüşünü izlemek.

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İşte bu noktada Elon Musk ve CEO'su olduğu SpaceX devreye giriyor. SpaceX, Hubble Uzay Teleskobu'nu daha yüksek bir yörüngeye taşıma ve böylece görev ömrünü uzatmak için Dragon uzay aracını kullanmak için NASA ile birlikte çalışmaya başladı.

NASA ve SpaceX, 22 Eylül Perşembe günü, diğer uzay araçlarını içeren benzer görevlerin önünü açabilecek böyle bir projenin olasılığını incelemek için Uzay Yasası Anlaşması imzaladı. SpaceX'in, geçen yıl ilk sivil uzay yolculuğunda yörüngeye seyahat eden milyarder girişimci Jared Isaacman liderliğindeki Polaris Programı da projeye dahil edilmiş durumda.

Uzay ajansı, bu aşamada yalnızca bir fizibilite çalışması yürüttüklerini ve bu nedenle görevin gerçekleşmeyebileceğini belirtirken, projenin hükümete hiçbir maliyeti olmayacağının ise altını çiziyor. SpaceX ise bu projeyi teknik zorluklarla başa çıkabilme yeteneğini artırmak için bir fırsat olarak görüyor.

Çalışmanın altı ay kadar sürmesi bekleniyor. Bu süreçte Hubble ile kenetlenmenin yanı sıra onu daha istikrarlı bir yörüngeye taşımakla ilgili teknik bazı soru işaretlerinin ortadan kaldırılması planlanıyor. Sürecin sonunda ise Hubble Teleskobu'nun kaderi belirlenmiş olacak.

Görünen o ki SpaceX, Hubble teleskobunu daha üst bir yörüngeye taşıyarak sahip oldukları teknolojiyi test etmek istiyor. Peki siz Hubble Teleskobu'nun daha kararlı bir yörüngeye taşınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.