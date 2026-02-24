Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler - Son Dakika
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler

24.02.2026 23:32  Güncelleme: 23:38
İzmir'de popüler bir restoranın mutfağında çekilen görüntüler, gıda güvenliğinin ne denli hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Videoda, onlarca hamam böceğinin tabaklar ve yemek hazırlık alanları etrafında cirit attığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve infial yaratan görüntülerde, mutfak zemininden tezgah altlarına kadar her yerin böceklerle kaplı olduğu görülüyor.

İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntüler, gıda güvenliğinin ne denli hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Popüler bir restoranın mutfağında kaydedilen videoda, onlarca hamam böceğinin tabakların ve yemek hazırlık alanlarının etrafında cirit attığı görüldü.

MUTFAK DEĞİL, BÖCEK YUVASI

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede infial yaratan görüntülerde, bir restoranın mutfak zemininden tezgah altlarına kadar her yerin hamam böcekleriyle kaplı olduğu görülüyor. Temizlik malzemelerinin hemen yanında, açıkta duran malzemelerin çevresinde dolaşan böcekler, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

GÖRENLERİN MİDESİ BULANDI

Videonun yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, söz konusu işletmeye ağır tepki gösterdi. Görüntülerde yerdeki terliklerin ve mutfak ekipmanlarının arasında dolaşan onlarca böcek, halk sağlığının nasıl tehlikeye atıldığını kanıtlar nitelikte. Her gün yüzlerce kişiye servis yapan işletmenin bu içler acısı hali, denetimlerin yetersizliğini de tartışmaya açtı.

VATANDAŞLARDAN "KAPATILSIN" ÇAĞRISI

Görüntüleri izleyen vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediye ekiplerini göreve çağırdı. Birçok kullanıcı, "Dışarıdan tertemiz görünen yerlerin mutfağı meğer savaş alanıymış" diyerek dışarıda yemek yerken daha dikkatli olunması gerektiği konusunda birbirini uyardı.

  • 00349200 00349200:
    açıklayın bari mullet bilsin 1 0 Yanıtla
