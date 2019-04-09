Her Hafta Bir Köyde Sabah Namazı Kılıp Çorba ve Sohbet Etkinliği Yaptırıyor
1 saat önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde göreve başladığı 2018 ayı Eylül ayından beri her hafta bir köy camiinde sabah namazı kılıp ve vatandaşlarla çorba içip sohbet etkinliği düzenleyen Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu büyük takdir topluyor.
Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde göreve başladığı 2018 ayı Eylül
ayından beri her hafta bir köy camiinde sabah namazı kılıp ve vatandaşlarla çorba içip sohbet etkinliği düzenleyen Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu büyük takdir topluyor.
Kaymakam Abbasoğlu'nu düzenli olarak yaptığı bu etkinlikte Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
, Emniyet Amiri İbrahim Kurt
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş
yalnız bırakmıyor.
Bu hafta ilçeye bağlı Ağaçköy cemaatiyle bir araya gelen protokol üyeleri çorba ikramı ardından sohbette bulundular.
Kaymakam Abbasoğlu, sohbette yaptığı konuşmada gençlerin sabah namazına katılımlarının sağlanmasının önemine değindi. Abbasoğlu, köyde yapılacak olan şehitliklerle alakaları bilgiler verirken, "İnşallah şehitliklerimizin yapılmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte ilçemize gelen ziyaretçilerin, aynı zamanda köyümüzde yatan aziz şehitlerimizi de ziyaret etmelerine olanak sağlayaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
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