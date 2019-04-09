Son Dakika Haberleri: Her Hafta Bir Köyde Sabah Namazı Kılıp Çorba ve Sohbet Etkinliği Yaptırıyor

Her Hafta Bir Köyde Sabah Namazı Kılıp Çorba ve Sohbet Etkinliği Yaptırıyor

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde göreve başladığı 2018 ayı Eylül ayından beri her hafta bir köy camiinde sabah namazı kılıp ve vatandaşlarla çorba içip sohbet etkinliği düzenleyen Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu büyük takdir topluyor.

Her Hafta Bir Köyde Sabah Namazı Kılıp Çorba ve Sohbet Etkinliği Yaptırıyor, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde göreve başladığı 2018 ayı Eylül ayından beri her hafta bir köy camiinde sabah namazı kılıp ve vatandaşlarla çorba içip sohbet etkinliği düzenleyen Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu büyük takdir topluyor.

Kaymakam Abbasoğlu'nu düzenli olarak yaptığı bu etkinlikte Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş yalnız bırakmıyor.

Bu hafta ilçeye bağlı Ağaçköy cemaatiyle bir araya gelen protokol üyeleri çorba ikramı ardından sohbette bulundular.

Kaymakam Abbasoğlu, sohbette yaptığı konuşmada gençlerin sabah namazına katılımlarının sağlanmasının önemine değindi. Abbasoğlu, köyde yapılacak olan şehitliklerle alakaları bilgiler verirken, "İnşallah şehitliklerimizin yapılmasıyla birlikte bundan sonraki süreçte ilçemize gelen ziyaretçilerin, aynı zamanda köyümüzde yatan aziz şehitlerimizi de ziyaret etmelerine olanak sağlayaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:01 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç "Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü! Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:38:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her Hafta Bir Köyde Sabah Namazı Kılıp Çorba ve Sohbet Etkinliği Yaptırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]