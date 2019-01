Her Şey Çocuklarımız İçin" Etkinliği Kartal'da Gerçekleşti

Kartal Belediyesi'nin destekleri ile Gazipınarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından "Her Şey Çocuklarımız İçin" adıyla, eğitime katkı gecesi düzenlendi.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen geceye; İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Mustafa Fehmi Okay, Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Gazipınarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Murat Direk, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Sadık Ağca, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal'ın mahalle muhtarları ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.



Gecede konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, "Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gazipınarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin yaptığı, çok önemli bir iş. Benim temennim; Gazipınar'ın diğer derneklere model olmasıdır. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.



Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay'dan sonra söz alan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, "Eğitimle ilgili bu kadar gönüllü, bu kadar coşkulu bir topluluğu, ilk defa görüyorum. Bundan sonra da bu bölgenin eğitimle ilgili çok başarılı ve güzel sonuçlar alacağına inanıyorum. Bu çabaların meyvelerinin gelecekte toplanacağını düşünüyorum. Bu ulvi amaç için bir araya gelen herkese teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum" diye konuştu.



Kartal Kaymakamı Abdullah Demir konuşmasından sonra, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Sadık Ağca'ya plaket takdim etti. 4 saat süren etkinlik boyunca halk oyunları gösteri ekipleri ve Gazipınarlı türkücüler sahne aldı. Bir de tiyatro oyununun sahnelendiği gece, salonu dolduran izleyicilerin büyük beğenisini topladı. - İSTANBUL

