Her şey Yenişehir için - Son Dakika
Son Dakika Güncel Her şey Yenişehir için - Son Dakika

Her şey Yenişehir için

6 saat önce

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Her şey Yenişehir için, System.String[]

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.


Yenişehir belediye Başkanı Davut Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hazır bulunduğu tarihi belediye binasındaki toplantıya, önceki dönem Yenişehir Belediye Başkanı ve şu an Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, başkan yardımcıları ve daire amirleri katıldı. Toplantıda Yenişehir'de yapımı devam eden ve yapılacak projeler ele aldındı. Davut Aydın, "Yenişehir'imiz için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın önderliğinde istişarelerde bulunduk. Son derece verimli bir toplantı oldu. Her şey Yenişehir için. Çıktığımız bu onurlu yolda bizlerin her zaman yanında olan, desteklerini esirgemeyen Alinur Aktaş olmak üzere daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Toplantı sonunda Başkan Aydın, ipek böceği kozasından özel olarak üretilen Türk bayrağını Aktaş'a hediye etti. - BURSA

Alinur Aktaş, Yenişehir, Bursa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı
Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:29:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Her şey Yenişehir için - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]