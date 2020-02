Her şey Yenişehir için - Son Dakika

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.



Yenişehir belediye Başkanı Davut Aydın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın hazır bulunduğu tarihi belediye binasındaki toplantıya, önceki dönem Yenişehir Belediye Başkanı ve şu an Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, başkan yardımcıları ve daire amirleri katıldı. Toplantıda Yenişehir'de yapımı devam eden ve yapılacak projeler ele aldındı. Davut Aydın, "Yenişehir'imiz için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın önderliğinde istişarelerde bulunduk. Son derece verimli bir toplantı oldu. Her şey Yenişehir için. Çıktığımız bu onurlu yolda bizlerin her zaman yanında olan, desteklerini esirgemeyen Alinur Aktaş olmak üzere daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Toplantı sonunda Başkan Aydın, ipek böceği kozasından özel olarak üretilen Türk bayrağını Aktaş'a hediye etti. - BURSA