Son Dakika Haberleri: "Her zaman Türk sporunun lokomotifi olduk"
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"Her zaman Türk sporunun lokomotifi olduk"

1 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, her zaman Türk sporunun lokomotifi olduklarını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, her zaman Türk sporunun lokomotifi olduklarını söyledi.

Musa Aydın, milli sporcuların birer altın ve bronz ile 2 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya ve 4 olimpiyat kotası aldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nı değerlendirdi.

Yeni hedeflerini olimpiyatlarda başarı olarak belirlediklerini vurgulayan Aydın, " Kazakistan'a daha çok kota almak için gelmiştik, çok talihsiz maçlar oldu. Yine de önemli olan gerekli dersleri çıkarabilmek. Son Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya alıp, İstiklal Marşı'mızı ezberletmiştik. Belkide sporcularımız bu şampiyonanın etkisinden kurtulamadı. Ancak şunu da belirtmeliyim ki dört madalya ve 2020'ye dört kota asla başarısız bir sonuç değil." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat öncesinde dünya şampiyonalarının her zaman zorlu geçtiğini belirten Musa Aydın, şunları kaydetti:

"2015 Rio öncesindeki dünya şampiyonasında sadece 3 kota almıştık. Sonraki turnuvalarda bu sayıyı 14'e yükseltmiş ve Rio'da Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın beşini biz almıştık. Şimdi Olimpiyat kotalarının verileceği turnuvalar için bugünden çalışmalarımız başlayacak. Teknik heyet, antrenörler, sporcular, yöneticiler olarak bizler kısacası tüm ekip olarak neler yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Güreş olarak her zaman Türk sporunun lokomotifi olduk."

Musa Aydın, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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