Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

10 dakika önce

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Hande ÖztürkBeşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 7, Bahar Çağlar 4, Anderson 23, Snytsina 9, Elif Emirtekin 2, Melisa Korkmaz, Elif Bayram 4, Middleton 9Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 16, Zandalasini...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Hande Öztürk

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 7, Bahar Çağlar 4, Anderson 23, Snytsina 9, Elif Emirtekin 2, Melisa Korkmaz, Elif Bayram 4, Middleton 9

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 16, Zandalasini 14, Stokes 6, Gonzales, Williams 14, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun 6, Tuğçe Canıtez 5, Esra Ural Topuz 2

1. Periyot: 17-28

Devre: 27-43

3. Periyot: 44-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, derbi maçta Beşiktaş TRC İnşaat'ı deplasmanda 75-58 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan mücadelenin ilk periyodunda 7-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikada 15-10 öne geçti. Molanın ardından 6-0'lık bir seri daha yapan sarı-lacivertliler farkı açtı ve ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda Zandalasini'nin turnikesiyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında Anderson ile farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş TRC İnşaat, rakibinin dirençli savunmasını aşmakta güçlük çekti. Mola dönüşü 7-0'lık bir seri daha yapan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 43-27 üstünlükle gitti.

Derbinin üçüncü bölümününe peş peşe basketlerle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, savunmadaki etkili oyununu sürdürdü ve siyah-beyazlıların yaklaşık 5 dakika sayı bulmasına izin vermedi. Sarı-lacivertliler 26. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti (61-31). Siyah-beyazlılar periyodun son bölümünde etkili olsa da sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 66-44 önde bitirdi.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetmeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, siyah-beyazlıların sayılarına karşılık vererek skor üstünlüğünü korudu. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 75-58 kazandı.

Turgut Işık, Öznur Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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