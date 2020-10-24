Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Tekin Özübir, Niyazi Yasin Kahraman
Nesibe Aydın: Snytsina 27, Peddy 15, Melike Tuğba Oral 4, Hebard 14, Harika Gözde Eldaş 14, Merve Uygül, Büşra Akgün 5, Hülya Çoklar 2, Simon 9
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 6, Sera Özelçi 4, Hanusova 19, Cannon 20, Baric 11, Naile Çırak, Nihan Demirkol 3, Gizem Sezer, Şuğranur Hatice Sönmez, Atkins 11
1. Periyot: 26-10
Devre: 48-27
3. Periyot: 72-48
5 Faulle Çıkanlar: 37.29 Hebard (Nesibe Aydın), 38.11 Baric (Birevim Elazığ İl Özel İdare)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçta Nesibe Aydın, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 90-74 yendi.
- Kaynak: AA
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