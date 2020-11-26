Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

26.11.2020 17:57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Adana AtatürkHakemler: Polat Parlak, Kemal Digilli, Batuhan KümükoğluBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Meskonyte 23, Fontaine 17, Wallace 12, Ezgi Manlacı 5, İlknur Yıldızhan 2, Öykü Taşkın 12, Gülfer Tokatlı, Raushan Gültekin 7, Ladin Özel, Nicole Day,İzmit Belediyespor: Erica...

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Polat Parlak, Kemal Digilli, Batuhan Kümükoğlu

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Meskonyte 23, Fontaine 17, Wallace 12, Ezgi Manlacı 5, İlknur Yıldızhan 2, Öykü Taşkın 12, Gülfer Tokatlı, Raushan Gültekin 7, Ladin Özel, Nicole Day,

İzmit Belediyespor: Erica Wheeler 8, Egle Siksniute 42, Miray Şahin 10, Clarissa Cristina Dos Santos 7, Saadet Aysu Keskin 13, Defne Melissa Paylar 4, Milica Jovanovic 7, Çağlanur Uzunkuduran

1. Periyot: 9 - 23

Devre: 29 - 38

3. Periyot: 48 - 68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 91-78 yendi

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, İzmit, Adana, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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