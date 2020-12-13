Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beş faulle oyundan çıkan: 38.50 Jovanovic (İzmit Belediyespor)

İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı

Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu