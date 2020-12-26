Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

26.12.2020 15:49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ahmet CömertHakemler: Alper Özgök, Tunçtan Durmuşcan, Nihat ÇetinGalatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 18, Pelin Derya Bilgiç 8, Steinberga 11, Holingsvorth 3, Cansu Köksal 12, Sude Yılmaz, Misra Albayrak 3, Russell 14, Hruscakova 8, Miray Balotu 2, Simge TokmakNesibe Aydın: Snytsina...

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Alper Özgök, Tunçtan Durmuşcan, Nihat Çetin

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 18, Pelin Derya Bilgiç 8, Steinberga 11, Holingsvorth 3, Cansu Köksal 12, Sude Yılmaz, Misra Albayrak 3, Russell 14, Hruscakova 8, Miray Balotu 2, Simge Tokmak

Nesibe Aydın: Snytsina 4, Peddy 12, Melike Tuğba Oral 5, Hebard 16, Harika Gözde Eldaş, Merve Uygül 1, Büşra Akgün 3, Hülya Çoklar 1, Simon 12, Alis Kumsal Aslan 2

1. Periyot: 22-11

Devre: 49-24

3. Periyot: 68-40

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı 85-56 mağlup etti.

Cansu Köksal, Alper Özgök, Williams, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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