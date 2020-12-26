Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı 85-56 mağlup etti.

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Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak