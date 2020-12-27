Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bu sonuçla Birevim Elazığ İl Özel İdare 4. galibiyetini aldı. Beşiktaş HDI Sigorta ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

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