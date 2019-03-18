Son Dakika Haberleri: Here & Locial Hackathon, 22-23 Mart'ta Gaziantep'te

Here & Locial Hackathon, 22-23 Mart'ta Gaziantep'te

1 saat önce

Here & Locial Hackathon, 22-23 Mart'ta Gaziantep'te, System.String[]
22- 23 Mart 2019 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi bünyesinde TargeT Teknoloji Transfer Ofisi Ev Sahipliğinde, HERE, Amazon ve THY Sponsorluğunda Here & Locial Hackathon isimli hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler oluşturmayı teşvik etmek amacıyla 24 saat boyunca sürecek yazılım geliştirme maratonu gerçekleşecektir.

Mobilite, Akıllı Şehirler ve Harita deneyimlerinin oyunlaştırılması temalarında geliştirilecek Web ve Mobil uygulamaların yer alacağı Hackathon'da katılımcılar Amazon, THY ve HERE tarafından sunulacak servisler ve veri setlerinin yanı sıra farklı sektörlerden API sağlayıcı paydaşların servislerini de kullanabilecekler.

Hackathon'da birinciye 10.000 TL, ikinciye 7000 TL, üçüncüye 3000 TL ödül verilecektir. Bu ödüllere ek olarak 1 yıllık inkübasyon ve yatırımcı sunumu ve ticarileştirme imkanı tanınacaktır. Etkinlik öncesindeki Teknoloji Zirvesinde, Türk Havayolları'ndan Mehmet Emin Sandıklı, Anadolu Sigorta'dan İlker Demircioğlu, Cimri.com'dan Yağmur Kent, HERE'dan Semra Memiş, Amazon Web Servisleri'nden Uğur Osmanlıoğlu, Softtech'den Oğuzhan Çolak'ın sunumları ve eğitimleri de yer alacak.

Etkinlik süresince katılımcıların yemek, içecek ve barınma gibi çeşitli ihtiyaçları organizasyon bünyesinde sağlanacaktır. Gaziantep Üniversitesi Kültür Kafe'de gerçekleştirilecek Here & Locial Hackathon'a başvurmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için locial.hackathlon.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:30 

Gaziantep Üniversitesi, Türk Hava Yolları, Amazon, 23 Mart, Teknoloji
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