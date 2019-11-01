Herkese Eğitim Platformu'ndan Avcılar'da ikinci kütüphane

Türkiye'nin farklı illerinden 11 yaş üzerindeki çocuk ve gençlerin gönüllü olarak bir araya geldiği Herkese Eğitim Platformu, İstanbul'da ikinci kütüphanesini açtı.

Almila Su Güvenkaya adıyla açılan kütüphane, Avcılar'da 3 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü Milli Eğitim Vakfı Nihat Çandarlı Ortaokulu'nda, öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Kütüphanede yaklaşık Türkiye genelinde toplanan bin 300 kitap bulunuyor.

"Çözüm Biziz, Güç Biziz, Gelecek Biziz" misyonuyla yola çıkan ve lise öğrencisi İlyas Ata Güzeliş'in öncülüğünde kurulan platform, daha önce de Karadeniz Ereğli Atatürk Ortaokulu için bir kütüphane oluşturmuştu.

Kütüphanenin açılışına katılan İlyas Ata Güzeliş, şunları söyledi:

"Çocuklar, günümüzde bütün dünyada eğitim sistemlerinden de kaynaklı olarak birçok şeyi doğru, yanlış ya da siyah, beyaz kalıplar içinde görüyorlar. İnanıyorum ki bu kitaplar onların tüm renkleri görmelerini sağlayacak. Unutmayın bu kitaplar eskitilmek için var. Burada öğretmenlerin de çocuklara okumanın, kitapların ne kadar değerli olduğunu göstermelerini istiyorum."

Türkiye'de çalışmaları ve varlıklarıyla eğitim konusundaki sorunlara çözümler getiren sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket edecek platform, ülke genelinde farklı projeler geliştirerek, eğitime ve her çocuğun eşit şartlarda bilgiye ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Platformda gönüllü olarak yer almak isteyenler "www.herkeseegitim.net" adresinden bilgi edinebilecek.