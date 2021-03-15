Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor - Son Dakika

Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor

15.03.2021 11:15
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde onlarca yivli sütun bulunan 2 bin yıllık Heron (Derik) kutsal alanını Romalılardan önce kimlerin kullandığı gizemini koruyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde onlarca yivli sütun bulunan 2 bin yıllık Heron (Derik) kutsal alanını Romalılardan önce kimlerin kullandığı gizemini koruyor.

Taş yapıları ile M.S. 2. Yüzyıl'la tarihlendirilen Sincik ilçesinin Fatih Mahallesi'ndeki Heron kutsal alanı, bin 250 metre yükseklikte bulunuyor. M.S. 2. Yüzyıl'da yapılan kutsal alanda bulunan kalenin M.S. 70'lerde Romalılar tarafından yapıldığı ve uzun süre kullanıldığı biliniyor. İki tepe arasındaki düz bir alanda kurulan yapıda biri ana tapınak olmak üzere üç adet tapınak bulunuyor. Kutsal alanının bir kült merkezi olduğu ve Kommagene Krallığının izlerini taşıdığı ile ilgili bilgi bulunmuyor.

Bilgilerin kısıtlı olması, kimin tarafından yaptırıldığı ve kimlerin tapınmak üzere buraya geldiği konuları merak uyandırıyor. Özellikle diğer tarihi alanlarda bulunmayan yivli sütunlar ilgi çekiyor. Sayıları onlarca olan yivli sütunların üst üstü olduğu ancak zamanla yıkıldığı biliniyor. Kutsal alandaki evler de tarihi yapılarla iç içe bulunuyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kutsal alan içerisinde 3 tapınağın bulunduğu belirterek, 9 metre yüksekliğinde bir koruma kulesinin olduğunu söyledi. Kutsal alanın Nemrut Dağı'nı gören bir noktada olduğuna dikkat çeken Alkan, "Bin 250 metre yükseklikte düz bir alanda tapınak kurulmuştur. 1965 yılında Wolfram Höpfner tarafından mimari incelemesi yapılmıştır. Buranın Roma'ya ait olup olmadığı bilinmemekle beraber, Kommagene Kralı 1. Antiochos'un hükümdarlık kültü olarak kullanıldığı da söylenmektedir. Burayla ilgili bilgilerin kısıtlı olması ve kimlerin burada tapındığı ile ilgili bilgi olmaması merak uyandırmaktadır. Buradaki sütun yapısı Karakuş ve diğerlerinin sütun yapılarından farklı olan yivli sütunlardır" dedi.

Tarihi alanda evi bulunan Abuzer Kaymak ise 500 yıldan yani yedi kuşaktan beri bu bölgede olduklarını ve tarihi alanları gönüllü olarak koruduklarını dile getirdi.

Birinci derece SİT alanı olan Heron kutsal alanı yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. - ADIYAMAN

Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor
Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Heron kutsal alanı yivli sütunları ile gizemini koruyor - Son Dakika


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