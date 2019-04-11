Son Dakika Haberleri: Heyelan Nedeniyle Kozluk İlçesi Susuz Kaldı

Heyelan Nedeniyle Kozluk İlçesi Susuz Kaldı

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından su şebekesinin patlaması nedeni ile ilçe susuz kaldı.

Heyelan Nedeniyle Kozluk İlçesi Susuz Kaldı, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından su şebekesinin patlaması nedeni ile ilçe susuz kaldı. Ekipler, şebekedeki hasarı gidermek için çalışma başlattı.

Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan-Asi köyünde meydana gelene heyelan Küsket su şebekesinde büyük hasara neden oldu. Akçalı köyünden Kozluk ilçe merkezine taşınan su şebekesi boruları da heyelandan dolayı patladı. Yazılı köyü yakınlarında heyelan sonrası patlayan şebeke nedeni ile ilçe susuz kaldı.

Belediye ekipleri patlağı onarıp suyun ilçeye tekrar ulaşması için çalışma başlattı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:23 Kaynak: İHA
Batman, Kozluk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey Sağlık İçin Oruç Tutuyor AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 13:18:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heyelan Nedeniyle Kozluk İlçesi Susuz Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]