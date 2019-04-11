Heyelan Nedeniyle Kozluk İlçesi Susuz Kaldı
1 saat önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından su şebekesinin patlaması nedeni ile ilçe susuz kaldı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:23 Kaynak: İHA
'ın Kozluk
ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından su şebekesinin patlaması nedeni ile ilçe susuz kaldı. Ekipler, şebekedeki hasarı gidermek için çalışma başlattı.
Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan-Asi köyünde meydana gelene heyelan Küsket su şebekesinde büyük hasara neden oldu. Akçalı
köyünden Kozluk ilçe merkezine taşınan su şebekesi boruları da heyelandan dolayı patladı. Yazılı köyü yakınlarında heyelan sonrası patlayan şebeke nedeni ile ilçe susuz kaldı.
Belediye ekipleri patlağı onarıp suyun ilçeye tekrar ulaşması için çalışma başlattı. - BATMAN
Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey Sağlık İçin Oruç Tutuyor
AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı
Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi