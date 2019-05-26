Son Dakika Haberleri: Heyelandan son anda kurtuldu

Heyelandan son anda kurtuldu

5 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda vatandaşların sıkça kullandığı sahil yolu yıkılarak Fırat Nehri'ne gömüldü.

Heyelandan son anda kurtuldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanda vatandaşların sıkça kullandığı sahil yolu yıkılarak Fırat Nehri'ne gömüldü. Heyelanın gece geç saatlerde yaşanması büyük bir facianın yaşanmasını engellerken, bir vatandaşın heyelandan son anda kurtulması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde belediye tarafından yapılan sahil yolunda heyelan yaşandı. Daha önce bir kısmı çöktüğü için etrafına güvenlik şeridi çekilen yol, gece saat 02.52'de tamamen yıkılarak Fırat Nehri'nin sularına gömüldü. Birecik Köprüsü'nün hemen altında meydana gelen heyelanın gece yaşanması büyük bir facianın önüne geçti. Heyelanda Şanlıurfa ile Gaziantep'i birbirine bağlayan Birecik Köprüsü'nün zarar görüp görmediği ise bilinmiyor. Aydınlatma direklerinin de yerinden söküldüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, heyelanın yaşandığı bölgede bulunan bir vatandaş yolun kopması üzerine kaçarak son anda kurtuldu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:20 Kaynak: İHA
Fırat Nehri, Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var Diyarbakır'da Nesli Tükenmekte Olan Boynuzlu Baykuş Görüldü Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti Tarlaya Mühimmat Bağlı Balon Düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:54:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heyelandan son anda kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]