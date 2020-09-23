Heyeti gören vatandaş maske taktı - Son Dakika

Heyeti gören vatandaş maske taktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, korona virüs sebebiyle alınan tedbirler denetlendi.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, korona virüs sebebiyle alınan tedbirler denetlendi. Keşan'ı bir uçtan bir uca gezerek esnafa denetimlerde bulunan heyet, hem uyarılarda bulundu hem de esnafı dinledi.

Kaymakam Cemalettin Yılmaz öncülüğünde korona virüs denetimleri Artı Çarşı'da devam etti. Yılmaz'ın esnafı hem maske ve tedbirler konusunda bilgilendirdiği hem de esnaf ile birlikte sohbet ederek durumlarını dinlediği denetimlere Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin katıldı.

Cadde boyunca iş yerlerini tek tek gezen heyet, esnafa salgının önlenmesi için gerekli tedbirleri almaları ve uygulamaları konusunda sık sık hatırlatmalar yaptı.

Öte yandan, salgın süreci ile birlikte işleri olumsuz etkilenen esnaf, Kaymakam Yılmaz'a durumlarını anlatırken, en kısa sürede pandeminin bitmesini istediklerini söyledi.

Bunun yanında izlenen rota boyunca denk gelinen bazı vatandaşların maskelerini takmadıkları, ancak heyeti gördükten sonra telaşla genelde çene altlarında bulunan maskeleri ağızlarına çektikleri gözden kaçmadı. Durumun dikkatini çekmesi üzerine Helvacıoğlu, "Sadece bizi görünce değil, kendinizi korumak için maske takın" diyerek vatandaşları uyardı.

Devam eden denetimler sırasında Bahçeköy'de etkisini artıran salgının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Cemalettin Yılmaz, köyde korona virüse bağlı herhangi bir ölümün meydana gelmediğini belirterek, "Şu anda bir ölüm vakasında rastlamadık, hastalık orada azalarak devam ediyor. Gerekli tedbirleri köyde aldık, inşallah da ölüm olmaz. Türkiye'nin sonda gelen illerinden biriyiz vaka sayınlarında" dedi.

Yılmaz'ın değerlendirmelerinin ardından söz alan Mustafa Helvacıoğlu ise, "Gezilerimiz yaptırım gezmesi değil, amaç kuralları hatırlatmak. Her vatandaşa bir jandarma veremezsiniz" dedi.

Yaz sezonunun bitmesiyle Saros Körfezi'nde sirkülasyonun bittiğini söyleyen Helvacıoğlu, "Kapasitenin yüzde 30'u kadar bir doluluk var" şeklinde konuştu. - EDİRNE

Cemalettin Yılmaz, Edirne, Esnaf, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Heyeti gören vatandaş maske taktı - Son Dakika

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