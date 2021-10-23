Üye Girişi
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi - Son Dakika

Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi

23.10.2021 08:34

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Denizli'de eleştirilerin hedefi olan heykellerin AK Parti tarafından yaptırıldığını ileri sürerek bir paylaşım yaptı. Özkan, belediyenin CHP'li olduğunu öğrenince paylaşımını hemen sildi.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin korona sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu.

Heykel eleştirisi yapan İYİ Parti'li İbrahim Özkan, belediyeleri karıştırınca paylaşımını sildi

"ÇOCUKLARIMIZ KORKACAK"

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir derken, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise "Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok" dedi.

Heykel eleştirisi yapan İYİ Parti'li İbrahim Özkan, belediyeleri karıştırınca paylaşımını sildi

HEMEN SİLDİ

Heykellerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ve durumu tiye almak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir paylaşım yaparak "Milatta önce ve 2021 AK Parti Türkiye'si" yazdı. Özkan, heykellerin CHP'li belediye tarafından yaptırıldığını fark edince hemen paylaşımını kaldırdı.

Heykel eleştirisi yapan İYİ Parti'li İbrahim Özkan, belediyeleri karıştırınca paylaşımını sildi
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi

İbrahim Özkan, İYİ Parti, AK Parti, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz 09:22 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz Husumetlisinin yemek yediği restoranda kurşun yağdırdı 08:51 Husumetlisinin yemek yediği restoranda kurşun yağdırdı Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi 08:40 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek 01:00 Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti 00:18 Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu 23:59 Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu
Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış 21:51 Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu 20:05 Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri
09:29 TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü
09:21 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz
09:02 Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, arkadan gelen aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti
08:51 Alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptı
08:50 Husumetlisinin yemek yediği restoranda kurşun yağdırdı
08:41 Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi
08:39 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi
08:38 Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisini yok sayılacak
08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu
08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi
TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü         
09:30
Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, arkadan gelen aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, arkadan gelen aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti         
09:02
Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi         
08:41
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu         
08:37
Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı         
00:27
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 09:40:29. #1.13#
SON DAKİKA: Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement