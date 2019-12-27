Hikâye yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hikâye yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika

Hikâye yarışmasında ikinci oldu

6 saat önce

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda Nur Sönmez, Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından tertiplenen; 'Milli Mücadele, 1. Dünya Savaşı, Çanakkale'de Türk Ocak'ları ve Türk Ocaklılar' temalı hikaye yarışmasında ikinci oldu.

Hikâye yarışmasında ikinci oldu, System.String[]

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Funda Nur Sönmez, Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından tertiplenen; 'Milli Mücadele, 1. Dünya Savaşı, Çanakkale'de Türk Ocak'ları ve Türk Ocaklılar' temalı hikaye yarışmasında ikinci oldu.


Yarışmasının adı, Türk Ocaklarının ilk kuruluş çalışmalarını 1911 yılında Karacaahmet Mezarlığında başlatan 190 Askeri Tıbbiyeli hatırasına "Karacaahmet'te İlk Buluşma" konmuştu. 15-25 yaş aralığında çok sayıda yarışmacının iştirak ettiği yarışmada edebiyatçılardan meydana gelen seçici kurul, Fatih Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşında Funda Nur Sönmez'in "İsimsiz Neferler" hikayesini ikinciliğe uygun buldu. Çok sayıda davetlinin iştirak ettiği Eskişehir Türk Ocağında yapılan ödül töreninde Funda Nur Sönmez'in büyük coşkuyla karşılanan ve alkışlanan hikayesi okundu. Daha sonra 3 bin lira maddi armağanı ve başarı beratı Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgili ve Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından genç öğrenciye takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Çanakkale, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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