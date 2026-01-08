Hind Rajab'ın Sesi Filmi Ankara'da Gösterimde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Hind Rajab'ın Sesi Filmi Ankara'da Gösterimde

08.01.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, 5 yaşındaki Hind Rajab'ın hikayesini anlatan film özel gösterimle tanıtıldı.

ANKARA'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab'ın hikayesini konu alan 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Filmi, Ankara Valisi Vasip Şahin ile kaymakamlar izledi.

Dünyanın birçok yerindeki festivallerden ödüllerle dönen, Kaouther Ben Hania'nın çektiği ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı 'Hind Rajab'ın Sesi' filmi, Ankara'da gösterime girdi. Filmin özel gösterimine Ankara Valisi Vasip Şahin, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri ile valilik personeli katıldı.

Ankara Valisi Şahin, Gazzelilerin 2 yıla aşkın süredir çok ciddi bir soykırımla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Maalesef çoluk çocuk, kadın, ihtiyar, hasta ve yaşlılar; hiçbir ilke, hiçbir kural demeden büyük kitle soykırıma uğruyor ve bu modern dünyanın gözleri önünde oluyor. Bugün Hind Rajab filmiyle de aslında sembolize edilmiş bir şekilde tüm dünyanın ve kamuoyunun adeta gözüne sokuluyor. Bu film inşallah bir uyanışa vesile olur. Bunun bir an önce durması için tüm dünyanın, tüm insanlığın, azıcık vicdanı olan herkesin buna karşı durması lazım. Milletimiz de bu noktada büyük bir hassasiyete sahip. Ankaralılar da bu anlamda çok ciddi hassasiyete sahip ve bu konudaki tepkilerini, düşüncelerini, protestolarını dile getiriyorlar. Bunun yaygınlaşması lazım. İyiliği ancak yayarsak çoğalır, çoğaltırsak kötülükler sona erer. Özellikle bütün Ankaralıları bu filmi izlemeye davet ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hind Rajab'ın Sesi Filmi Ankara'da Gösterimde - Son Dakika

Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:47:25. #7.11#
SON DAKİKA: Hind Rajab'ın Sesi Filmi Ankara'da Gösterimde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.