Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sri Lankalı mevkidaşı Mahinda Rajapaksa'ya Tamillerle savaş sonrası yapılan barış sürecinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Hindistan basınında çıkan habere göre, Modi, Rajapaksa ile başkent Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, mevkidaşıyla ikili ilişkiler üzerine derinlemesine görüştüklerini belirtti.

Modi, Sri Lanka yönetiminin Tamil toplumunun isteklerinin farkına varmasını umduğunu vurgulayarak, görüşmede barış sürecinin de gündeme geldiğini bildirdi.

Sri Lanka'daki barış sürecine ilişkin açıkça konuştuklarını belirten Modi, "Sri Lanka hükümetinin Tamillilerin eşitlik, adalet, saygınlık ve barış beklentilerini karşılayacağından eminim." ifadesini kullandı.

Rajapaksa da Hindistan'dan destek alınarak yürütülen projeler başta olmak üzere ikili ilişkileri ele aldıklarını kaydetti.

Öte yandan, taraflar arasında terörle mücadelede iş birliğinin yanı sıra ticaret ve yatırım ilişkilerini artırma konularında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddialarına ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.

İç savaşın kritik ismi, insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor

Sri Lanka ordusundan emekli bir asker olan Gotabaya Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Gotabaya Rajapaksa, askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik rol üstlenmişti.

Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı. Rajapaksa idaresindeki Sri Lanka ordusu sivilleri hedef almakla, çatışmaların son günlerinde teslim olan isyancıları ve halkı katletmekle suçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca çatışmaların son döneminde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.